В Киеве полиция накрыла конвертцентр с ежемесячным оборотом более 700 миллионов гривен - ФОТО

Его ежемесячным оборотом оставлял более 700 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, полиция установила, что центр помогал своим клиентам уклоняться от уплаты налогов, сборов, а также других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины.

Для этого злоумышленники использовали фиктивные бестоварные операции и нелегальные операции с ценными бумагами посредством созданных ими инвестиционных фондов. Правоохранительный провели ряд обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра в столице и изъяли там бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведение незаконных финансовых сделок.

Кроме того, там было обнаружено 21 компьютер, оборудованный системой "клиент-банк", почти 240 печатей и более 100 клише фиктивных предприятий, более 300 тысяч гривен, почти три тысячи долларов и 1,5 тысячи евро.

Полиция также наложила арест на счета 47 предприятий, открытых организаторами в банковских учреждениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с годовым оборотом более 530 миллионов гривен.