В Киеве иномарка врезалась в фуру, два человека погибли - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в Деснянском районе.

При этом, по словам свидетелей, до столкновения, BMW крутило на 360 градусов, перекинуло на бок, а затем пролетев 250 метров, кинуло на грузовик.

На момент аварии в иномарке находились трое парней примерно по 20 лет. Двое из которых погибли на месте ДТП.

Третьего в крайне тяжелом состоянии из поврежденного автомобиля спасателям пришлось доставать специальными инструментами. По предварительным данным врачей скорой помощи, у пострадавшего сломан позвоночник.

В месте с тем в полиции сообщили, что водитель легковушки недавно был лишен прав за управление машины в нетрезвом состоянии.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 1 февраля, иномарка врезалась в отбойник. В результате аварии на месте происшествия погибла молодая девушка. Водитель за рулем Mitsubishi был пьян.