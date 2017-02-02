09:33 02.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве иномарка врезалась в фуру, два человека погибли - ФОТО

В Киеве в ночь на четверг, 2 февраля, иномарка на большой скорости врезалась в фуру.

В Киеве иномарка врезалась в фуру, два человека погибли - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в Деснянском районе.

При этом, по словам свидетелей, до столкновения, BMW крутило на 360 градусов, перекинуло на бок, а затем пролетев 250 метров, кинуло на грузовик.

На момент аварии в иномарке находились трое парней примерно по 20 лет. Двое из которых погибли на месте ДТП.

Третьего в крайне тяжелом состоянии из поврежденного автомобиля спасателям пришлось доставать специальными инструментами. По предварительным данным врачей скорой помощи, у пострадавшего сломан позвоночник.

В месте с тем в полиции сообщили, что водитель легковушки недавно был лишен прав за управление машины в нетрезвом состоянии.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 1 февраля, иномарка врезалась в отбойник. В результате аварии на месте происшествия погибла молодая девушка. Водитель за рулем Mitsubishi был пьян.


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