Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,4%

"Рост заболеваемости происходит как за счет взрослого, так и детского населения. Так, за указанный период заболело 8866 детей - рост на 8,8%. В частности, среди детей до 1 года наблюдается рост заболеваемости на 9,2%, от 1 года до 4 лет - на 4,7%, от 5 до 9 лет - на 9,9%, от 10 до 14 лет - на 10,6%, от 15 до 17 лет - на 17% ", - сообщил Николай Поворозник.

Кроме того, увеличилось количество больных среди школьников на 11,5% и взрослых - на 7,5%. Также за отчетный период госпитализированы 121 человек, из них - 74 ребенка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Полтаве мужчина умер от гриппа.