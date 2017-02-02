23:27 02.02.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100159318:Polishuk
Столичная полиция задержала мужчину, который грабил кредитные учреждения - ВИДЕО, ФОТО
В Киеве задержан мужчина, который совершил серию нападений на кредитные учреждения.
Столичная полиция задержала злоумышленника с поличным. Как сообщает в четверг, 2 февраля, пресс-служба Главного управления Национальной полиции в города, во время патрулирования в Оболонском районе правоохранители заметили подозрительного мужчину.
Он вышел из кредитного кафе и быстро пошел в сторону метро, а когда его попросили остановиться, тот бросился бежать. Однако полицейским удалось его догнать и надеть на него наручники.
Чуть позже выяснилось, что задержанный, угрожая оружием, отобрал у менеджера кредитного учреждения 11 тысяч гривен и убежал.
Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него газовый револьвер и деньги. Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой.
Полиция также установила, что мужчина обоснованно подозревается в совершении девяти аналогичных преступлений и теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на четверг, 2 февраля, двое неизвестных похитили человека вместе с автомобилем. О происшествии в полицию сообщил свидетель. Правоохранители, по горячим следам начали погоню.