Столичная полиция задержала мужчину, который грабил кредитные учреждения - ВИДЕО, ФОТО

Столичная полиция задержала злоумышленника с поличным. Как сообщает в четверг, 2 февраля, пресс-служба Главного управления Национальной полиции в города, во время патрулирования в Оболонском районе правоохранители заметили подозрительного мужчину.

Он вышел из кредитного кафе и быстро пошел в сторону метро, а когда его попросили остановиться, тот бросился бежать. Однако полицейским удалось его догнать и надеть на него наручники.

Чуть позже выяснилось, что задержанный, угрожая оружием, отобрал у менеджера кредитного учреждения 11 тысяч гривен и убежал.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него газовый револьвер и деньги. Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой.

Полиция также установила, что мужчина обоснованно подозревается в совершении девяти аналогичных преступлений и теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на четверг, 2 февраля, двое неизвестных похитили человека вместе с автомобилем. О происшествии в полицию сообщил свидетель. Правоохранители, по горячим следам начали погоню.