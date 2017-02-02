02:00 02.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Майдане пройдет акция "Расскажи миру про Авдеевку"

Акция "SaveAvdiivka: расскажи миру об Авдеевке" будет проведена на Майдане четвертого февраля в 12.00. 

На Майдане пройдет акция

Об этом рассказали волонтеры Крым SOS в соцсети Facebook. Четвертый день войска РФ уже штурмуют Авдеевку. 4-й день примерно 22 тысячи человек сидят без тепла, без электроэнергии, укрытия, мобильной связи. Каждый день в новостях звучат все новые фамилии погибших, потери среди силовиков и мирного населения. Общественные организации помогают сейчас пострадавшим на местах, однако мир молчит. Четвертого февраля в 12:00 всех неравнодушных ждут на Майдане - отметили организаторы.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку уже было доставлено около десяти тонн предметов первой необходимости.


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