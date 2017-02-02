01:00 02.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159220:mysnichenko

Киев наладит с Марокко деловые отношения

Власть Киева намерена налаживать сотрудничество с Марокко. 

Киев наладит с Марокко деловые отношения

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Есть страны, с которыми отношения Киева давно уже стали стабильно хорошие. Марокко может быть партнером для Киева, ведь наши предприятия - украинские, и марокканские - найдут много общего. Это значит, что мы можем заложить основы развития таких контактов – подчеркнул первый замглавы КГГА Геннадий Плис.

Гости из Марокко заверили, что готовы рассматривать компании Киева с особым интересом. Ведь Украина владеет прекрасной геопозицией, а продукция киевских производителей известна за ее пределами. Касательно же возможностей в Киеве для марокканского бизнеса, то Плис отметил, что важно, чтобы в столице были сосредоточены мощности предприятия.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман вскоре посетит Израиль.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив