Киев наладит с Марокко деловые отношения

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Есть страны, с которыми отношения Киева давно уже стали стабильно хорошие. Марокко может быть партнером для Киева, ведь наши предприятия - украинские, и марокканские - найдут много общего. Это значит, что мы можем заложить основы развития таких контактов – подчеркнул первый замглавы КГГА Геннадий Плис.

Гости из Марокко заверили, что готовы рассматривать компании Киева с особым интересом. Ведь Украина владеет прекрасной геопозицией, а продукция киевских производителей известна за ее пределами. Касательно же возможностей в Киеве для марокканского бизнеса, то Плис отметил, что важно, чтобы в столице были сосредоточены мощности предприятия.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман вскоре посетит Израиль.