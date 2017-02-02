Более 200 дополнительных мест создали в киевских детсадах в этом году

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.

"Буквально за месяц в 10 дошкольных учебных заведениях Киева открыто 13 дополнительных групп, что соответствует одному полноценному детскому саду", заявила Старостенко.

Согласно ее словам, за средства немецкого правительства будет осуществлен комплексный ремонт детского сада № 305, а за городской бюджет - закуплена мебель, хозяйственный и спортивный инвентарь, а также оборудован пищеблок и прачечная.

Также сообщается, что в садике будет открыто 5 групп (13 детей в каждой).

"Всего в 2017 году мы запланировали открыть еще более 1,5 тыс. мест в киевских дошкольных учебных заведениях. Сейчас уже утвержден перечень садов, согласована проектно-сметная документация и начаты работы в них", - добавила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая очередь в детские сады в Украине составляет 79 тысяч детей.