18:08 01.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на стройке погиб мужчина

Полиция столицы сейчас выясняет все обстоятельства несчастного случая на киевской стройте.

В столице на стройке погиб мужчина

Известно, что в результате инцидента погиб человек. Об этом передали в пресс-службе полиции. Вчера, 31-го января, в полицию поступило сообщение, что на ул. Заречной на территории стройки с четвертого этажа упал столяр.

На место немедленно выехала оперативная группа. Правоохранители выяснили личность погибшего - это житель Ровенской области. По предварительным данным, мужчина работал без ремня безопасности. Следственным отделом было открыто уголовное производство - по ч.2 ст.271 (нарушение законодательства об охране труда) УК Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве неизвестный выстрелил в бизнесмена.


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