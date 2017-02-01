14:26 01.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчины облили краской отделения банков

В столице группы мужчин в форме облили красной краской банковские отделения.

В столице мужчины облили краской отделения банков

Кроме того – они также обклеили окна и двери своими плакатами. Об этом передали в пресс-службе столичной полиции. По данным полиции, активисты на данный момент находятся возле семи финансовых учреждений, что в Шевченковском районе и рядом с банком на Святошино.

Мужчины в камуфляжной форме устроили акции около банковских отделений. Они облили краской фасады зданий и обклеили плакатами двери банков – отметили в пресс-службе.

На местах уже находятся правоохранители – с целью обеспечения безопасности и предотвращения провокаций и конфликтов.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье полиция задержала грабителя банка.


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