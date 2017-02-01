В Киеве на станции метро "Житомирская" схватили опасного человека – ФОТО

Инцидент произошел на станции "Житомирская". Среди вещей пассажира были обнаружены патроны, тротиловые шашки, запалы, а также граната. Такие сведения озвучили в пресс-службе полиции Киева.

Задержанным оказался 29-летний военнослужащий, который перевозил 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД.

Согласно предварительным данным, гражданин Житомирской области сейчас служит в одной из воинской частей. Он объяснил, что все предметы он нашел недалеко от полигона в Гончаровске, эти вещи он вез домой для эксплуатации в личных целях.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно в киевской квартире стражи порядка обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.