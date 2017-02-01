В этом году начнется строительство метро на Виноградарь, - Кличко

Об этом он сообщил во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, передает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, в течение трех лет в эксплуатацию будут введены две новых станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая".

"Много людей живет на Виноградаре и микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. По расчетам, около 60 тысяч жителей Виноградаря будут пользоваться метрополитеном", - подчеркнул мэр Киева.

Согласно его словам, сейчас ведется разработка проекта строительства, а уже на декабрь планируется начало строительства. Мэр оценивает стоимость проекта в 5 млрд гривен.

Виталий Кличко также добавил, что в январе во время форума в Давосе встречался с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по вопросам инфраструктуры Томасом Майером.

"ЕБРР проявляет заинтересованность в том, чтобы приобщиться к финансированию строительства метро", – отметил он.

Обсуждая перспективы строительства метро на Троещину, мэр Киева сказал, что это станет возможным только после того, как достроится Подольско-Воскресенский мост. Над этим проектом, по словам политика, столичная власть сейчас также активно работает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице откроют станцию метро "Львовская брама".