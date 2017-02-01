Не нашли куда: Киевская горгосадминистрация не освоила 3 млрд гривен из бюджета

Об этом сообщил руководитель аппарата Киевгорадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко.

Как отмечается, комиссия Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития рассматривает вопрос распределения остатка средств.

"По состоянию на начало года 3 млрд гривен нераспределенных средств остались на счетах", – заявил Бондаренко.

Согласно его словам, нераспределенные средства будут переведены на социальные и целевые программы в 2017 году. В настоящее время комиссия Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития рассматривает вопрос распределения остатка средств.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис заявил об освоении средств бюджета районными городскими администрациями на уровне 50-60%.

"Невысокий уровень освоения средств связан с проблемами с порталом государственных закупок ProZorro и неоправданно большим количеством обращений в Антимонопольный комитет", - отметил Плис.

Кроме того, в декабре Киевская городская государственная администрация констатировала освоение средств городского бюджета в 2016 году на уровне 50%.

"Киевский городской бюджет на 2016 год был принят с доходной частью в 27,14 млрд грн и расходной – 25,64 млрд грн. В декабре 2017 года Киевский городской совет принял городской бюджет на 2017 год с доходами 38,24 млрд гривен и расходами 38,24 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее замглава КГГА отметил, что столица активно готовится к проведению Евровидения-2017.