В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На ярмарках запланирована продажа с/х продукции и продуктов переработки по всем группам товаров. Об этом передали в пресс-службе КГГА.

Четвертого февраля 2017 г. ярмарки состоятся на ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10; ул. Ревуцкого; ул. Жукова, ул. М. Закревского, б-ре Труда, 1-9; ул. Оболонский, 21-43; ул. Неманская, 3-7; ул. Степана Бандеры (недалеко от Куренёвского парка); ул. Булгакова, 10-13 / 1, ул. Академика Киприанова, 2-28; а также на ул. Комарова, 28 (до ул. Чумака), ул. В. Василевской, 1-17.

Пятого февраля 2017 г. ярмарки состоятся на ул. Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова); ул. И. Кудри, б-ре Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91; ул. Ф. Эрнста, 14-А; ул. Татарская, 32-38.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2016 г. в столице были временно отменены с/х ярмарки.