В Киеве стало рождаться меньше детей

Согласно данным, за девять месяцев 2016 года в Киеве появился на свет 27721 малыш. В 2015-м году общее количество новорожденных детей составило 35558 малышей.

"Если отслеживать новорожденных киевлян в абсолютных показателях – наблюдается небольшой, но спад, в сравнении со статданными прошлого года", – отметил Пабат у себя на странице в Facebook.

Однако, если взять за основу мониторинга общий коэффициент рождаемости, то можно заметить даже прирост.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно матерью впервые стала Ксения Собчак. Она родила сына Платона 18 ноября 2016 года. По словам телеведущей, чтобы насладиться радостями материнства, ей понадобилось время для саморазвития и становления себя как личности. Именно поэтому она не хотела рожать ребенка раньше. Мальчик появился на свет, когда светской львице было 35 лет.