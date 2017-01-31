16:27 31.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на Святошино напали на ребенка

В украинской столице произошел резонансный случай. В районе Святошино, на улице Котельникова было осуществлено нападение на 10-летнего ребенка.

В Киеве на Святошино напали на ребенка

Злодей приставил нож к горлу маленькой жертвы. Добычей хулигана стал телефон LG. Об этом информирует dtp.kiev на своей странице в Facebook. Сейчас обыскиваются все ломбарды, устанавливается связь с возможными очевидцами ужасного происшествия.

В соцсети пользователи недоумевают, как можно было осуществить разбой в отношении ребенка, да еще и с ножом.

Как сообщал "УРА-Информ", в Днепре подстрелили 6-летнего мальчика. По словам родителей, они вместе с сыном возвращались домой, как вдруг мальчик пожаловался на пронзительную боль в области груди. Но на самом деле, оказалось, что малыша ранил его семилетний товарищ еще в гостях. 


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