Столица получила троллейбусы с системой автономного хода

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Пять троллейбусов с кондиционерами и системой автономного хода уже доставлены в "Киевпастранс". Особенность новых "Богданов" - система автономного хода, позволяющая троллейбусу проехать километр со скоростью 10 км/ч без штанг. Благодаря этому транспортные средства объедут аварийные участки и меньше будут стоять в пробках.

Для пассажиров троллейбусы максимально комфортны и удобным - они оборудованы системами кондиционирования в салоне. Для маломобильных групп людей также созданы оборудованы места для колесных кресел, поясные ремни, средства сигнализации, а также есть пандусы.

Как сообщал УРА-Информ, в Кропивницком представили новые троллейбусы.