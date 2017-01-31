17:40 31.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столица получила троллейбусы с системой автономного хода

Киев получил пять новых троллейбусов, оборудованных кондиционерами, а также системами видеонаблюдения и автономного хода. 

Столица получила троллейбусы с системой автономного хода

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Пять троллейбусов с кондиционерами и системой автономного хода уже доставлены в "Киевпастранс". Особенность новых "Богданов" - система автономного хода, позволяющая троллейбусу проехать километр со скоростью 10 км/ч без штанг. Благодаря этому транспортные средства объедут аварийные участки и меньше будут стоять в пробках.

Для пассажиров троллейбусы максимально комфортны и удобным - они оборудованы системами кондиционирования в салоне. Для маломобильных групп людей также созданы оборудованы места для колесных кресел, поясные ремни, средства сигнализации, а также есть пандусы.

Как сообщал УРА-Информ, в Кропивницком представили новые троллейбусы.


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