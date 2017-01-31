19:32 31.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На строительство Подольского моста выделят 625 миллионов гривен

В рамках заседания комиссии Киевгорсовета по вопросам бюджета депутаты согласовали внесение в бюджет города Киева изменений - на 2017 г. 

На строительство Подольского моста выделят 625 миллионов гривен

Об этом передали в пресс-службе Киевсовета. Так, предложено увеличить расходы фонда Департамента строительства исполнительного органа Киевсовета (КГГА) на строительство Подольского моста через р. Днепр - на сумму 625,3 млн грн.

Также Киев готов предоставить средства на проведение конкурса "Евровидение-2017". В госбюджет Киев должен будет направить субвенцию в объеме 165 млн грн. Столица обязуется предоставить на Евровидение 200 млн гривен. 50 млн – направлены еще в 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на пешеходном мосту появилась сеть декоративной подсветки.


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