15:37 31.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На станции "Майдан Незалежности" случился сбой - ФОТО

В столичной подземке на станции "Майдан Незалежности" произошла небольшая поломка.

На станции

Речь идет о нарушении функционирования турникетов. Об этом информирует пресс-служба столичного метрополитена. На вопрос, что же повлекло за собой подобную аварию, представители пресс-службы ответили, что проблемы с водоснабжением.

"Проблемы с электроснабжением. Специалисты выясняют еще причину", – отметили в пресс-службе. По информации УНН, работа турникетов была парализована в течение 40 минут. Сейчас они функционируют.

Как сообщал "УРА-Информ!, в Харькове в метро под поезд упал человек.


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