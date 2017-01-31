На станции "Майдан Незалежности" случился сбой - ФОТО

Речь идет о нарушении функционирования турникетов. Об этом информирует пресс-служба столичного метрополитена. На вопрос, что же повлекло за собой подобную аварию, представители пресс-службы ответили, что проблемы с водоснабжением.

"Проблемы с электроснабжением. Специалисты выясняют еще причину", – отметили в пресс-службе. По информации УНН, работа турникетов была парализована в течение 40 минут. Сейчас они функционируют.

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