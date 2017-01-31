22:56 31.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159135:Polishuk

Кличко получил символические ключи от Евровидения-2017

Столичный голова Виталий Кличко во вторник, 31 января, получил символические ключи от Международного песенного конкурса Евровидения-2017.

Кличко получил символические ключи от Евровидения-2017

Сегодня в Киеве президент городского совета Стокгольма Ева-Луиза Эрландссон Слорак передала ключи киевским властям. Таким образом, теперь Киев стал официальным хозяином Евровидения.

При этом, вручая ключи, Слорак поздравила Кличко и город Киев, а также заверила, что люди со всего мира приедут из-за любви к музыке, поскольку Киев теперь станет тем местом, где соберется более 200 миллионов гостей, тысячи журналистов и фанатов, - отметила она, добавив, что все они станут прекрасными послами для Украины и Киева.

В свою очередь, Кличко заверил, что город с нетерпением ждет гостей и тщательно готовится к достойному их приему. Сегодня начался обратный отсчет к началу "Евровидения", которое в этом году пройдет в Украине.

Всех конкурсантов примут на самом высоком уровне. Мы сделаем все, чтобы принять с теплотой и гостеприимством, характерной для украинского народа, всех гостей, - сказал Кличко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник организаторы объявили логотип и слоган " Евровидения-2017", которое состоится весной в Киеве.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив