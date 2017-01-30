Жители столицы задолжали "Киевэнерго" 677,7 миллиона гривен

Об этом передали в пресс-службе "Киевэнерго". По данным пресс-службы, в 2016 г. максимальный прирост задолженности за электроэнергию демонстрировали население, а также промышленность и госбюджет в части льгот для населения.

В целом задолженность потребителей увеличилась на 174,3 млн грн. составив 400,1 млн грн. Предприятия жизнеобеспечения коммунальной формы собственности уменьшили задолженность на 108 млн - до 94,1 млн грн. Так - крупнейший должник - ОАО "АК "Киевводоканал" – снизил в 2016 г. сумму задолженности до 88,4 млн грн -с 169 млн грн - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре киевляне получили от " Киевэнерго" квитанции с неправильными суммами.