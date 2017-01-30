19:22 30.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице к Евровидению-2017 отремонтируют дороги и мосты

Этой весной дороги столицы будут ремонтировать - чтобы избежать заторов при проведении конкурса "Евровидение-2017". 

В столице к Евровидению-2017 отремонтируют дороги и мосты

Об этом сообщил замглавы КГГА Илья Сагайдак – отметили в пресс-службе КГГА. По словам Сагайдака - на отдельных участках дорог проведут капитальный и текущий ремонт покрытия. В первую очередь будут отремонтированы автодороги, которые ведут от аэропортов.

В частности - запланирован ремонт автодороги от аэропорта "Киев" до Воздухофлотского проспекта – подчеркнул Сагайдак. Более того, также запланированы ремонты мостов и дорог, связанных с МВЦ, ремонт дороги Русановской набережной, станции "Левобережная". Власть нацелена быстро работать, чтобы отремонтировать больше дорог и сделать это качественно – подчеркнул Сагайдак.

Как сообщал УРА-Информ, Евровидение-2017 на стоимость электроэнергии для столицы не повлияет.


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