00:30 30.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в метро полиция изъяла у пассажира холодное оружие - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 29 января, полиция в метро у одного из пассажиров отобрала холодное оружие.

В Киеве в метро полиция изъяла у пассажира холодное оружие - ФОТО

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, сотрудники метрополитена в вестибюле станции метро "Выдубичи" задержали подозрительного молодого человека. Они пригласили его в комнату полиции и провели обыск.

В результате у него было обнаружено в центральном отделении сумки кастет.

Сам задержанный пояснил, что нашел оружие в подземном переходе неподалеку от станции метро и оставил себе как сувенир.

Против злоумышленника открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Теперь ему грозит до трех лет заключения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во дворе одного из многоэтажных домов Запорожья саперы обезвредили гранату.


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