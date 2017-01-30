В Киеве в метро полиция изъяла у пассажира холодное оружие - ФОТО

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, сотрудники метрополитена в вестибюле станции метро "Выдубичи" задержали подозрительного молодого человека. Они пригласили его в комнату полиции и провели обыск.

В результате у него было обнаружено в центральном отделении сумки кастет.

Сам задержанный пояснил, что нашел оружие в подземном переходе неподалеку от станции метро и оставил себе как сувенир.

Против злоумышленника открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Теперь ему грозит до трех лет заключения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во дворе одного из многоэтажных домов Запорожья саперы обезвредили гранату.