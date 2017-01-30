В Киеве в метро полиция изъяла у пассажира холодное оружие - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 29 января, полиция в метро у одного из пассажиров отобрала холодное оружие.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, сотрудники метрополитена в вестибюле станции метро "Выдубичи" задержали подозрительного молодого человека. Они пригласили его в комнату полиции и провели обыск.
В результате у него было обнаружено в центральном отделении сумки кастет.
Сам задержанный пояснил, что нашел оружие в подземном переходе неподалеку от станции метро и оставил себе как сувенир.
Против злоумышленника открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Теперь ему грозит до трех лет заключения.
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