В Киеве уровень заболеваемости гриппом среди школьников немного вырос, - КГГА

По состоянию на понедельник, 30 января, при уровне общей заболеваемости ниже эпидемического порога, в столице уровня заболеваемости гриппом среди школьников повысился. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

При этом в КГГА заверили, что интенсивность эпидемиологического процесса остается на уровне характерном для этого времени года. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается уменьшение заболеваемости среди взрослого населения и возрастание среди детского, - пояснил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, добавив, что количество заболевших детей выросло за неделю на 9,6 %.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в КГГА прогнозировали, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ на конец января - начало февраля.