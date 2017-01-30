02:00 30.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный водитель устроил тройную аварию

В Деснянском районе столицы в воскресенье, 29 января, столкнулись сразу три машины.

В Киеве пьяный водитель устроил тройную аварию

К счастью во время аварии никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где протаранил три автомобиля.

Вначале он ударил Honda, а затем его отбросило на внедорожник SsangYong. После этого Lanos врезался в Chevrolet Lacetti, у которого от удара оторвало колесо.

Остановился Daewoo Lanos в 200 метрах от первой разбитой машины. Свидетели дорожно-транспортного происшествия утверждают, что водитель - виновник аварии был пьян.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, 28 января после 22-ух часов вечера в столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на проспекте Победы около станции метрополитена "Политехнический институт". Тут столкнулось сразу семь машин.


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