17:16 30.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Убытки столичного метро могут достичь миллиарда гривен

По причине роста стоимости электроэнергии, а также из-за увеличения минималки убытки метро столицы могут достичь миллиарда гривен. 

Убытки столичного метро могут достичь миллиарда гривен

Об этом поведали в пресс-службе Киевского метрополитена. Так, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за последние 15 лет метрополитен Киева получил прибыль. Она составила 76,1 млн грн. Для сравнения же - новый вагон метро стоит 36 млн грн.

Еще в 2014 г. ожидаемый убыток метро составил 756 млн грн. Благодаря же эффективному управлению, а также внедренным мерам по энергосбережению, запуску единой системы закупок, оптимизации применения ресурсов, в 2015 г. отрицательные показатели сумели сократить до 119 млн грн. А в 2016 г. удалось также вывести метро в плюсовые показатели  - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, в столичном метро появится 50 банкоматов.


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