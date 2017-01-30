Убытки столичного метро могут достичь миллиарда гривен

Об этом поведали в пресс-службе Киевского метрополитена. Так, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за последние 15 лет метрополитен Киева получил прибыль. Она составила 76,1 млн грн. Для сравнения же - новый вагон метро стоит 36 млн грн.

Еще в 2014 г. ожидаемый убыток метро составил 756 млн грн. Благодаря же эффективному управлению, а также внедренным мерам по энергосбережению, запуску единой системы закупок, оптимизации применения ресурсов, в 2015 г. отрицательные показатели сумели сократить до 119 млн грн. А в 2016 г. удалось также вывести метро в плюсовые показатели - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, в столичном метро появится 50 банкоматов.