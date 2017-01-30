Столичная власть намерена демонтировать памятник-пушку возле метро "Арсенальная"

Вместе с тем, поскольку сама пушка представляет историческую ценность, ее могут передать в один из музеев города.

Об этом в понедельник, 30 января, рассказал журналистам директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович. Он подтвердил, что памятник будет демонтирован, но что будет стоять на освободившемся монументе не знает.

Это будет решать киевская громада на общественных слушаниях, - отметил Вятрович. Директор института также напомнил, что памятник горной пушке был установлен в 1923 году. На постаменте стоит пушечный ствол в направлении Киевского завода "Арсенал".

На нем выгравирована следующая надпись: "Пролетарии всех стран - соединяйтесь. В пятую годовщину Октябрьской Революции Пленум Киевского Горсовета отмечает особые заслуги перед Пролетарской Революцией Киевского Арсенала первого завода, выступившего в Киеве с оружием в руках в Октябре 1917 г. за власть Советов. Горсовет рабочих и красноармейских депутатов".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянная комиссия Киевской рады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей одобрила новый список, согласно которому в городе вновь переименуют ряд улиц.