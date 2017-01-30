Изменения внесены в работу киевских трамваев

Так, временно будет полностью прекращено движение трамваев № 22, № 28, а также № 33. Об этом передали в пресс-службе Киевпастранса. Так, с 31-го января по шестое февраля с 23 ч. 50 мин. до 05 ч. движение трамваев № 22, № 28, № 33 прекращается на время в оба направления. Эти изменения будут внедрены по причине проведения работ по ремонту трамвайных путей на ул. Курнатовского и ул. Гната Хоткевича.

Как сообщал УРА-Информ, в пресс-службе столичного метрополитена сообщили о том, что вскоре убытки метро могут достичь миллиарда гривен – по причине роста стоимости электроэнергии.