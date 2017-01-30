18:26 30.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100159026:mysnichenko

Евровидение-2017 не повлияет на стоимость электроэнергии для Киева – КГГА

Замглавы КГГА отметил, что столица активно готовится к проведению Евровидения-2017.

Евровидение-2017 не повлияет на стоимость электроэнергии для Киева – КГГА

Замглавы КГГА Алексей Резников отметил, что, несмотря на разъяснения властей, все еще звучат заявления, что для обеспечения снабжения электроэнергии в выставочный центр на период "Евровидения-2017" тариф на электроэнергию повысят.

Данная информация действительности не соответствует и является некорректной. Правда - лишь в том, что электросети действительно нуждаются в модернизации - чтобы обеспечить поставку электроэнергии во время "Евровидения", а также для обеспечения микрорайона вне конкурса. Киевляне не пострадают от конкурса и платить больше не будут – объяснил Резников.

Как сообщал УРА-Информ, ключ от Евровидения-2017 столица получит 31 января.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив