09:36 29.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина пытался покончить с собой

В столице на ул. Межевой, 119 была зафиксирована попытка самоубийства. 

В столице мужчина пытался покончить с собой

От смерти мужчину спасла его супруга. Об этом передает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook. Мужчина, поругавшись со своей женой, выпил спиртное и решил покончить жизнь самоубийством - путем повешения.

Также стало известно, что мужчину в итоге спасла его жена, вытащившая его из петли. Самоубийцу вскоре госпитализировали.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре в августе 2016 г. мужчина решил совершить самоубийство, прыгнув с Самарского моста. Человек вскоре погиб. Тело погибшего водолазы обнаружили только утром следующего дня – сообщали в ГСЧС.


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