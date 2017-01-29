В Киеве проходит марш памяти героев Крут - ФОТО

В воскресенье, 29 января, несколько тысяч людей выдвинулись от метро Арсенальной по улице Мазепы к Асколькодовой могиле. Как сообщают очевидцы, сегодня там состоится вече почтения героев.

Движение транспорта по маршруту шествия перекрыто, а общественный порядок в центре города обеспечивают более 400 полицейских.

Вместе с тем в пресс-службе городской полиции выразили надежду, что сегодня все пройдет спокойно и никаких правонарушений не будет зафиксировано.

Напомним, 29 января в Украине граждане торжественно почтили память Героев Крут. По всей Украине проведен ряд торжественных мероприятий.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня сравнил трагедию под Крутами с нынешней агрессией Российской Федерации на Донбассе.