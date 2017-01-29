15:36 29.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На станции "Выдубичи" у пассажира изъяли холодное оружие

В Киеве на станции "Выдубичи" правоохранители у пассажира изъяли холодное оружие. 

На станции

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в г. Киев. Так, работники управления полиции в метро ГУ полиции в столице в вестибюле станции "Выдубичи" задержали подозрительного человека и пригласили егов комнату полиции.

При осмотре у него нашли и изъяли кастет - сказано в сообщении. Киевлянин пояснил, что оружие он обнаружил в подземном переходе около от станции и оставил как сувенир. По факту открыто уголовное производство - по ч. 2 ст. 263.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вошла в десятку крупных мировых экспортеров оружия – по итогам 2011-2015 гг.


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