На станции "Выдубичи" у пассажира изъяли холодное оружие

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в г. Киев. Так, работники управления полиции в метро ГУ полиции в столице в вестибюле станции "Выдубичи" задержали подозрительного человека и пригласили егов комнату полиции.

При осмотре у него нашли и изъяли кастет - сказано в сообщении. Киевлянин пояснил, что оружие он обнаружил в подземном переходе около от станции и оставил как сувенир. По факту открыто уголовное производство - по ч. 2 ст. 263.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вошла в десятку крупных мировых экспортеров оружия – по итогам 2011-2015 гг.