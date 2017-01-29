14:24 29.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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31 января Киев получит ключ от Евровидения-2017, - Кличко

Киев уже выходит на финальную стадию подготовки к Евровидению. 

31 января Киев получит ключ от Евровидения-2017, - Кличко

Уже 31-го января Киев получит ключ Евровидения-2017. Об этом по итогам церемонии Героев Крут сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам - 31 января в Киев планирует прибыть мэр Стокгольма, который и вручит ключ от песенного конкурса - заявил Кличко.

Он при этом отметил, что подготовка к данному конкурсу проходит "нормально". Дважды в неделю проходят встречи с организаторами, обсуждаются проблемы, которые требуется еще решать – также отметил Кличко. Киевская власть – по его словам - зарезервировала средства, необходимые для приведения территории выставочного центра, где пройдет песенный конкурс, в соответствие.

Как сообщал УРА-Информ, Евровидение-2017 состоится в Киеве.


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