В Киеве Мариинский дворец планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году - ГУД

Об этом сообщили в управлении Государственного управления делами.

Отметим, что работы по реставрации и приспособлению Мариинского дворца в г. Киеве начаты в июле 2007 года из-за неудовлетворительного состояния здания.

"На 1 января 2017 года стоимость выполненных работ составляет 468276,8 тыс. грн. Работы на объекте продолжаются. Ввод в эксплуатацию Мариинского дворца планируется в 2019 году", - говорится в сообщении

Также в ГУД отметили, что на сегодняшний день процент готовности объекта - 43,3%.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 июля 2016 года "Об утверждении скорректированного проекта "Реставрация и приспособление Мариинского дворца в г. Киеве" предусмотрено выполнение комплекса реставрационно-восстановительных работ общей сметной стоимостью 1469857,83 тыс. грн. Остаток стоимости работ по объекту составляет 1001581,0 тыс. грн", - сообщили в ГУД.

Добавим, Мариинский дворец является государственной резиденцией, используемой для проведения протокольных мероприятий с участием Президента Украины, а также приема глав государств.

Кроме того, в свободное от государственных мероприятий время планируется использовать дворец как музей архитектуры с проведением экскурсий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на реставрацию Мариинского дворца в 2017 году выделят 200 миллионов гривен.