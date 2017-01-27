01:00 27.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В квартире одной из многоэтажек Киева обнаружена нарколаборатория

Правоохранители выявили нарколабораторию в квартире одного из жилых домов Оболонского района.

В квартире одной из многоэтажек Киева обнаружена нарколаборатория

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.  В рамках расследования производства, открытого в связи с содержанием наркопритона, правоохранители провели в квартире обыск.

В доме полицейские обнаружили оборудование, с применением которого велось изготовление психотропного вещества, 35-ть прозрачных крафт-пакетиков с амфетамином, а также прекурсоры для изготовления психотропного вещества. Изъятые образцы психотропных веществ уже были направлены для проведения судебно-химических экспертиз.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре 2016 г. в столице задержали братьев наркоторговцев.


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