В квартире одной из многоэтажек Киева обнаружена нарколаборатория

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы. В рамках расследования производства, открытого в связи с содержанием наркопритона, правоохранители провели в квартире обыск.

В доме полицейские обнаружили оборудование, с применением которого велось изготовление психотропного вещества, 35-ть прозрачных крафт-пакетиков с амфетамином, а также прекурсоры для изготовления психотропного вещества. Изъятые образцы психотропных веществ уже были направлены для проведения судебно-химических экспертиз.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре 2016 г. в столице задержали братьев наркоторговцев.