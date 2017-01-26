19:11 26.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100158760:mysnichenko

В Киеве поменяют маршрут ночного троллейбуса

Ночью 27-го января временно поменяют маршрут ночного троллейбуса №92Н.

В Киеве поменяют маршрут ночного троллейбуса

Этот троллейбус курсирует от ж/д вокзала "Южный" до ул. Свободы. Об этом передали в пресс-службе КГГА. По причине проведения ремонта контактной сети на ул. Щербакивского (с 2:30 до 4:15), троллейбус №92Н, курсирующий по маршруту " вокзал "Южный" - ул. Свободы", в 03:00 ночи 27-го января, будет ходить по маршрутам: "Ж/д вокзал "Южный"" -ул. Черновола - ул. С. Стрельцов – затем - Подольский спуск - ул. Кирилловская - ул.Мостицкая - ул. Ужвий – просп. Свободы. Кроме того: просп. Свободы -ул. Н.Ужвий -ул. Мостицкая - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул.С. Стрельцов - ул. Черновола - вокзал "Южный".

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. в движение некоторых столичных троллейбусов внесли изменения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив