В Киеве поменяют маршрут ночного троллейбуса

Этот троллейбус курсирует от ж/д вокзала "Южный" до ул. Свободы. Об этом передали в пресс-службе КГГА. По причине проведения ремонта контактной сети на ул. Щербакивского (с 2:30 до 4:15), троллейбус №92Н, курсирующий по маршруту " вокзал "Южный" - ул. Свободы", в 03:00 ночи 27-го января, будет ходить по маршрутам: "Ж/д вокзал "Южный"" -ул. Черновола - ул. С. Стрельцов – затем - Подольский спуск - ул. Кирилловская - ул.Мостицкая - ул. Ужвий – просп. Свободы. Кроме того: просп. Свободы -ул. Н.Ужвий -ул. Мостицкая - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул.С. Стрельцов - ул. Черновола - вокзал "Южный".

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. в движение некоторых столичных троллейбусов внесли изменения.