Уровень преступности в Киеве вырос на 11,5%

Основным фактором, который повлиял на такую ситуацию в столице, стало увеличение регистрации преступлений против собственности и уличных преступлений. Такие сведения опубликованы в четверг, 26 января, отделом коммуникаций полиции Киева.

При этом в ведомстве отметили, что эти данные опубликованы, как опровержение информации, которая появилась в социальной сети, о якобы возрастании уровня преступности за прошлый год на 52%.

В полиции также сравнили данные с прошлым годом и заверили, что наблюдается увеличение краж транспортных средств на 24% и грабежей - на 45%. В то же время количество особо тяжких преступлений, по сравнению с прошлым годом, не увеличилось,- заверили правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в течение последнего квартала 2016 года и 19 дней 2017 года наблюдается тенденция на снижение уровня преступности.