На проспекте Победы реконструируют транспортный узел

Так, планируется обустроить пять полос движения. Об этом передали в пресс-службе КГГА. Основное изменение, которое даст возможность уменьшить заторы в часы пик - это обустройство пяти полос движения (три полосы - на выезд из города и две - на въезд). Для повышения безопасности установят распределительное ограждение.

На первом этапе работ будут проложены инженерные сети водопровода, а также электрокабелей. Проведение работ не требует солнечной погоды, потому в феврале можно будет активно работать. Для удобства на нижнем проезде в сторону центра расширят проезжую часть.

Как сообщал УРА-Информ, 27 января в Киеве по причине ремонтных работ поменяют маршрут ночного троллейбуса.