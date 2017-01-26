19:28 26.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На проспекте Победы реконструируют транспортный узел

В феврале в столице стартует реконструкция транспортного узла, что на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского.

На проспекте Победы реконструируют транспортный узел

Так, планируется обустроить пять полос движения. Об этом передали  в пресс-службе КГГА. Основное изменение, которое даст возможность уменьшить заторы в часы пик - это обустройство пяти полос движения (три полосы - на выезд из города и две - на въезд). Для повышения безопасности установят распределительное ограждение.

На первом этапе работ будут проложены инженерные сети водопровода, а также электрокабелей. Проведение работ не требует солнечной погоды, потому в феврале можно будет активно работать. Для удобства на нижнем проезде в сторону центра расширят проезжую часть.

Как сообщал УРА-Информ, 27 января в Киеве по причине ремонтных работ поменяют маршрут ночного троллейбуса.


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