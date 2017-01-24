Все четыре въезда в Киев разблокированы, движение транспорта восстановлено

Проезд по Бориспольскому шоссе, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах поясностью восстановлен. Об этом на своей официальной странице Facebook сообщил "Укравтодор".

В сообщении также уточняется, что движение автотранспорта на подъездных дорогах в столицу осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения: М-03 Киев-Харьков-Должанский, 18 км; М-05 Киев-Одесса, 13 км (пгт Чабаны); М-06 Киев-Чоп, 19 км; М-07 Киев-Ковель-Ягодин, 19 км".

Напомним, около 200 владельцев автомобилей с иностранной регистрацией во вторник, 24 января, частично заблокировали въезды в Киев по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.

Участники акции требовали принять законопроект №5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

Как сообщал УРА-Информ, на некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины, разложили костры.