14:15 24.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100158576:labazovych

СБУ разоблачила в Киеве деятельность наркогруппировки

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киеве деятельность мощной наркогруппировки, участники которой контрабандой ввозили кокаин и психотропы из одной из стран Евросоюза.

СБУ разоблачила в Киеве деятельность наркогруппировки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали двух курьеров наркогруппировки в Подольском и Днепровском районах столицы при получении посылок с кокаином, таблетками психотропов МДМА и ЛСД.

Кроме того, оперативники СБ Украины  задержали в Киеве четырех организаторов наркобизнеса, один из которых оказался гражданином России. Во время обысков по месту их проживания правоохранители изъяли еще партию кокаина и ЛСД.

"Злоумышленники заказывали наркотики и получали их почтовыми отправлениями. "Товар" дельцы реализовывали наркозависимым лицам на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Всем участникам наркогруппировки объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из квартир Киева правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив