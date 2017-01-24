СБУ разоблачила в Киеве деятельность наркогруппировки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали двух курьеров наркогруппировки в Подольском и Днепровском районах столицы при получении посылок с кокаином, таблетками психотропов МДМА и ЛСД.

Кроме того, оперативники СБ Украины задержали в Киеве четырех организаторов наркобизнеса, один из которых оказался гражданином России. Во время обысков по месту их проживания правоохранители изъяли еще партию кокаина и ЛСД.

"Злоумышленники заказывали наркотики и получали их почтовыми отправлениями. "Товар" дельцы реализовывали наркозависимым лицам на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Всем участникам наркогруппировки объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из квартир Киева правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.