17:32 22.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в День Соборности объединили "живой цепью" два берега Днепра - ФОТО

В День Соборности, который отмечается в Украине в воскресенье, 22 января, в Киеве на мосту Патона образовалась символическая "живая цепь".

В Киеве в День Соборности объединили

Таким образом столичная молодежь объединила правый и левый берега Украины. С самого утра люди собрались на правом и левом берегах с украинскими флагами, а затем пошли мостом на встречу друг другу.

Колона объединилась по центру моста, что символизировало единство страны и народа. Затем участники акции провели минуту молчания в память о погибших героях Небесной сотни и участников антитеррористической операции.

Напомним, сегодня Украина отмечает 98-ю годовщину объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня во время торжеств по случаю Дня соборности Украины президент Украины Петр Порошенко заявил, что всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ.


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