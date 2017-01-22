В Киеве в День Соборности объединили "живой цепью" два берега Днепра - ФОТО

Таким образом столичная молодежь объединила правый и левый берега Украины. С самого утра люди собрались на правом и левом берегах с украинскими флагами, а затем пошли мостом на встречу друг другу.

Колона объединилась по центру моста, что символизировало единство страны и народа. Затем участники акции провели минуту молчания в память о погибших героях Небесной сотни и участников антитеррористической операции.

Напомним, сегодня Украина отмечает 98-ю годовщину объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня во время торжеств по случаю Дня соборности Украины президент Украины Петр Порошенко заявил, что всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ.