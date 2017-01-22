В Киеве на некоторых улицах перекроют движение

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса". Так, 22 января 2017 г. с начала проведения мероприятий ( до 10 ч.) по случаю празднования Дня Соборности и соответствующим перекрытием движения на бул. Шевченко (от ул. Леонтовича до ул. Пушкинской), ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), Европейской площади, ул. Грушевского (от Петровской аллеи и до Европейской площади) внесут некоторые изменения в работу общественного транспорта: троллейбусов №№5, 8 , 9, 17, 93Н и автобусов №№24, 62, 11.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на новогодние мероприятия ограничили движение по Владимирскому проезду и на ул. Владимирская.