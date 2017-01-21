В Киеве произошло яичное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Яичное ДТП в Киеве на Броварском проспекте: разворот через двойную сплошную. Вся дорога в яйцах. Затор. Ссадины ушибы. Работает патруль полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре столиц пьяный водитель разбил четыре авто.