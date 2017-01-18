18:30 18.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Дарницком районе обнаружен труп

Правоохранители ведут расследование убийства женщины в Дарницком районе. 

В Дарницком районе обнаружен труп

Об этом передали в пресс-службе столичной полиции. В полицию обратилась киевлянка и сообщила, что увидела тело окровавленной женщины прямо на улице.

На место отправилась оперативная группа, которая выяснила, что вызвала полицию соседка, которая вышла гулять с собакой. Рядом с окровавленной женщиной находилась также сумка и разбитая бутылка.

Полиция выясняет возможных очевидцев происшествия и ищет злоумышленника. Следственный отдел начал уголовное производство - по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области внук убил бабушку.


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