В Дарницком районе обнаружен труп

Об этом передали в пресс-службе столичной полиции. В полицию обратилась киевлянка и сообщила, что увидела тело окровавленной женщины прямо на улице.

На место отправилась оперативная группа, которая выяснила, что вызвала полицию соседка, которая вышла гулять с собакой. Рядом с окровавленной женщиной находилась также сумка и разбитая бутылка.

Полиция выясняет возможных очевидцев происшествия и ищет злоумышленника. Следственный отдел начал уголовное производство - по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области внук убил бабушку.