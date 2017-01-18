Среди столичных школьников замечен рост заболеваемости гриппом

При этом показатель заболеваемости в целом ниже эпидемического порога - на 30,7%. Об этом рассказали в пресс-службе КГГА. Так, за два дня третьей недели за помощью медиков уже обратились 8534 человека – по сравнению с 6574 за такой же период на той неделе.

При этом отмечается рост заболеваемости - на 23% - за счет взрослых и детей. Так, среди детей до года фиксируют снижение заболеваемости - на 3,4%, от года до четырех лет — на 22,7%, а также от пяти до девяти лет — на 26,4%. Также среди школьников фиксируют рост заболеваемости - на 36,9%, среди взрослых же — на 18,4%", —отметил замглавы КГГА Николай Поворозник.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине к концу декабря гриппом заболели 420 тысяч человек.