15:22 18.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев будет привлекать инвесторов в проекты инфраструктуры, - Кличко

Виталий Кличко провел на экономическом форуме в Давосе ряд встреч.

Киев будет привлекать инвесторов в проекты инфраструктуры, - Кличко

Киев сейчас привлекает инвесторов к внедрению инфраструктурных проектов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в рамках встречи на экономическом форуме в Давосе. В частности, уже прошла встреча Кличко с управляющим главой Евробанка развития и реконструкции по вопросам инфраструктуры - Томасом Майером.

На встрече обсуждали инфраструктурное и городское развитие, также Кличко выступит по теме "Управление в разные времена". Основами для развития столицы сейчас мэр назвал обновление инфраструктуры, а также обновление муниципального транспорта и внедрение мер энергоэффективности.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Виталий Кличко заявил, что развитию инфраструктуры поможет подготовка столицы к Евровидению.


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