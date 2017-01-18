Киев будет привлекать инвесторов в проекты инфраструктуры, - Кличко

Киев сейчас привлекает инвесторов к внедрению инфраструктурных проектов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в рамках встречи на экономическом форуме в Давосе. В частности, уже прошла встреча Кличко с управляющим главой Евробанка развития и реконструкции по вопросам инфраструктуры - Томасом Майером.

На встрече обсуждали инфраструктурное и городское развитие, также Кличко выступит по теме "Управление в разные времена". Основами для развития столицы сейчас мэр назвал обновление инфраструктуры, а также обновление муниципального транспорта и внедрение мер энергоэффективности.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Виталий Кличко заявил, что развитию инфраструктуры поможет подготовка столицы к Евровидению.