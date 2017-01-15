В столице временно закроют движение некоторых троллейбусов

Об этом передали в пресс-службе столичной администрации (КГГА). Таким образом, 15-го января с 00:30 до 05:00 по причине проведения ремонта контактной сети на просп.. Генерала Ватутина движение маршрутов троллейбусов №30, 31, 37, 50 будет закрыто.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве ранее были внесены изменения в движение некоторых троллейбусов – с 14-го января. Это было сделано с целью разгрузки автодорожной сети возле Севастопольской площади. Изменения внесли в движение троллейбусов №8, 30, 40 и 40к – сообщили в пресс-службе КГГА.