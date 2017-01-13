11:32 13.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В одном из столичных ресторанов мужчина выстрелил себе в голову

В Киеве в одном из ресторана в пятницу утром, 13 января, прогремел выстрел.

В одном из столичных ресторанов мужчина выстрелил себе в голову

Мужчина выстрелил себе в голову. К счастью молодой человек остался жив.

Скорая помощь увезла его в больницу. Как сообщает столичная полиция, инцидент произошел около семи часов утра на улице Сечевых Стрельцов.

По словам очевидцев, посетитель возрастом до 30 лет в какой-то момент достал пистолет и выстрелил себе в голову. Пострадавшему вызвали "скорую".

Никто из посетителей и сотрудников ресторана не пострадал. Сейчас на месте происшествия работаю правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция собрала все свидетельстве показания и начала проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг вечером, 12 января, в многоэтажном доме прогремел взрыв. По предварительным данным, могла взорваться граната РГД-5. В результате инцидента пострадал мужчина.


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