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В Голосеевском районе восстановят теплоснабжение

13 января в Голосеевском районе будет восстановлено поврежденное теплоснабжение. 

В Голосеевском районе восстановят теплоснабжение

Об этом передали в пресс-службе КГГА. В течение 13 января планируется оперативно устранить аварийное повреждение магистрального трубопровода.

На время ремонта - с 08:00 теплоснабжение будет приостановлено для 60-ти потребителей на просп. Академика Глушкова,а также на ул. Теремковской, на ул. Чабановской и на Кольцевой дороге (30 жилых домов, школа и три детсада, 26 ведомственных домов).

Повреждение на магистрали 400 мм, которая проложена в 1980 году и исчерпала 25-летний нормативный ресурс, возникло во время морозов. Сотрудники "Киевэнерго" поддерживали теплосистему и теперь начали ремонт тепломагистрали.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Авдеевке с поставками воды возникли сбои.


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