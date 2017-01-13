16:45 13.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В движение столичных троллейбусов внесут изменения

В работу столичных троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к будут внесены некоторые временные изменения. 

В движение столичных троллейбусов внесут изменения

Об этом рассказали в пресс-службе столичной администрации (КГГА). С 14-го января 2017 г. ради разгрузки автодорожной сети около транспортной развязки на Севастопольской площади будут внесены изменения в работу троллейбусов №8, 30, 40, 40к. При этом остановка троллейбусов №8 "Улица Смелянская" будет перенесена вперед на 120 метров - по ул. Смелянской - за пересечением с ул. Воздухофлотской.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре были внесены изменения в движение троллейбусов №30 и 31, а также 37, 47 и 50. Причина изменений – работы на контактной сети.


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