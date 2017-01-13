В "Киевэнерго" призвали киевлян не оплачивать полученные платежки

Об этом сказано в сообщении, опубликованном в пятницу, 13 января, компанией "Киевэнерго". Согласно сообщению, центр разослал киевлянам новый формат платежки единой для всех коммунальных услуг.

В связи с чем в компании обратили внимание своих клиентов, что там все размещено на одном листе, как раньше было. Однако оплата за услуги должна осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго", сформированных расчетной системой энергокомпании, - пояснили в пресс-службе, добавив, что в их платежках отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты лицевого счета.

По этому, подчеркнули в компании, уплаченные по их документам счета, гарантированно будут зачислены. А поскольку "Киевэнерго" не может гарантировать поступление средств на лицевые счета клиентов, там просят не оплачивать уже полученные платежки.

При этом в компании заверили, что настоящие платежки за электроэнергию киевляне получат до 16 января, а за отопление и горячую воду - с 15 по 22 января.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в "Киевэнерго" заявили, что в скором времени город накроет энергетическим коллапсом. Это может произойти вследствие больших задолженностей киевлян за предоставляемые им услуги. По их данным долг жителей города перед компанией составил три миллиарда гривен.